Житель Саратова был задержан за оскорбления и учинения дебоша в ресторане

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Гражданин Волжского района в Саратове был задержан за неоднократное оскорбление сотрудников ресторана и попытку учинения драки.

Как пояснил руководитель Саратовского СК Руслан Нурушев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения покинул ресторан "Хмельная №1" и улегся спать недалеко от входа в заведение. Вышедшие сотрудники ресторана попытались помочь мужчине, но наткнулись на неадекватную реакцию. В ответ на их помощь мужчина начал некультурно выражаться и пытался устроить драку. На его действия сотрудники ресторана отреагировали незамедлительно и вызвали полицию. Прибывшие по вызову сотрудники попытались мирно уладить конфликт и отвести невменяемого мужчину в полицейский участок для составления протокола. Но нарушитель порядка стал сопротивляться и оскорблять полицейских, а в итоге даже нанес несколько ударов ногой, тем самым причинив физический ущерб одному из сотрудников правопорядка. В связи с нарушениями законов мужчине 47 лет были предъявлены обвинения в нанесении вреда сотруднику полиции, пребывание в нетрезвом виде в общественном месте и оскорблением сотрудников ресторана и полиции. Дебоширу грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Следует напомнить, что этот же мужчина ранее оскорблял сотрудников правоохранительных органов, но отделался административным штрафом.