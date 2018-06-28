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Горит здание «Башнефти» в центре Москвы

Сегодня, 14:21

Информация проверяется, пострадавших пока нет.

Ситуация накалена тем, что большинство людей не в курсе, что произошло на самом деле. Главной версией называют возгорание оргтехники в одном из офисов бизнес-центра. Главное управление МЧС по городу проводит проверку инцидента и обещает найти причину того, почему горит здание «Башнефти» в центре Москвы.

«Здание офисное, произошло возгорание оргтехники, с которым справились до нашего прибытия», - успокоили людей специалисты.

Информация о пострадавших не была подтверждена.

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