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Информация проверяется, пострадавших пока нет.

Ситуация накалена тем, что большинство людей не в курсе, что произошло на самом деле. Главной версией называют возгорание оргтехники в одном из офисов бизнес-центра. Главное управление МЧС по городу проводит проверку инцидента и обещает найти причину того, почему горит здание «Башнефти» в центре Москвы.

«Здание офисное, произошло возгорание оргтехники, с которым справились до нашего прибытия», - успокоили людей специалисты.

Информация о пострадавших не была подтверждена.