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В Москве полицейские вернули иностранному болельщику чемодан, забытый в такси

Сегодня, 13:51

Обычное дело для правоохранителей любой страны, иногда обретает особое значение в контексте глобальных международных мероприятий. Хэппи-энд стал благом для туриста и еще одним позитивным штрихом для страны-хозяйки ЧМ-2018.

В Москве полицейские вернули иностранному болельщику чемодан, забытый в такси. Как сообщают в коммуникационном подразделении столичного управления МВД, в одно из районных отделений пришел расстроенный иностранец, которого сопровождали несколько неравнодушных москвичей. Мужчина предъявил паспорт болельщика и сообщал, что доехал на такси до хостела, расплатился, а затем уже зайдя в помещение, вспомнил про оставленный в багажнике чемодан.

Столичные правоохранители немедленно приняли соответствующие меры, установив такси. Затем, после сообщения в диспетчерскую службу, автомобиль прибыл к хостелу и чемодан был с извинениями возвращен.

Правоохранители не нашли в действиях таксиста злого умысла. Все закончилось благополучно, по голливудским канонам. Иностранный болельщик был восхищен оперативностью московских полицейских.

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