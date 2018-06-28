Муж изнасилованной в полиции женщины отрубил себе пальцы

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Салима Мухамедьянова была осуждена за ложные показания против сотрудников полиции. Игорь Губанов, гражданский супруг женщины добивался, чтобы дело его гражданской супруги начали рассматривать с объективной стороны.

Протестуя, мужчина даже отрезал себе пальцы. Но гражданский муж «изнасилованной в полиции» женщины, после того, как отрубил себе пальцы, не дождался правосудия - он умер от инсульта, который случился за полторы недели до судебного заседания.

Благодаря мужчине скандальная ситуация получила огласку не только в Магнитогорске, но и во всей стране. Два года «тянется» эта история.

Игорь, муж Салимы проходил свидетелем в данном деле. Ранее, в 2016 году на пару Игоря и Салимы был составлен административный протокол из-за пьяного дебоша. Их задержали в отделении полиции до утра. Женщина угрожала полицейским «судом».

Ранее, от Салимы Мухамедьяновой поступило заявление об изнасиловании. Суд признал заявление женщины «ложным доносом» и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей. Сейчас у женщины подписка о невыезде.

Салима дала показания на полиграфе, где подтвердились слова женщины, а врачи зафиксировали следы от побоев. Теперь решение суда будут оспаривать, но сотрудники полиции, фигурирующие в данном деле, до сих пор находятся на своих должностях.