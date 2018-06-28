VistaNews.ru


Грудничка заперли в машине в 30-градусную жару в Магнитогорске

Сегодня, 12:19

Родителей всего лишь оштрафовали на 500 рублей. Горожане возмущены халатностью молодой матери.

Мать оставила грудничка в машине в ужасную жару, которая стоит в Магнитогорске уже который день. Прохожие услышали плачь младенца, однако ничем не могли ему помочь. Горожане снимали грудничка на камеру, но никто даже не подумал позвонить в МЧС или полицию.

На кадрах можно увидеть, как бедный ребенок захлебывается в слезах от жары и солнца, которое светит прямо на него. Спустя некоторое время пришла мать, которая забыла ребенка.

На вопросы прохожих, почему же она не взяла младенца с собой, она ответила, что открыла ему окно. Горожане были в шоке, у некоторых навернулись на глаза слезы, так как у многих тоже есть дети, и оставить малыша в такую жару в машине издевательство. Некоторые пообещали отправить видеозапись в органы опеки.

Полиция города рассказала, что если кто-то стал свидетелем подобного происшествия, то нужно немедленно сообщить об этом в соответствующие службы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Оренбурге мать бросила младенца на пол из-за громкого плача

Громкий плачь ребенка заставил мать избить его в Георгиевске

В многоэтажке на Погонном в Москве нашли младенца

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем