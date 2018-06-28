Грудничка заперли в машине в 30-градусную жару в Магнитогорске

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Родителей всего лишь оштрафовали на 500 рублей. Горожане возмущены халатностью молодой матери.

Мать оставила грудничка в машине в ужасную жару, которая стоит в Магнитогорске уже который день. Прохожие услышали плачь младенца, однако ничем не могли ему помочь. Горожане снимали грудничка на камеру, но никто даже не подумал позвонить в МЧС или полицию.

На кадрах можно увидеть, как бедный ребенок захлебывается в слезах от жары и солнца, которое светит прямо на него. Спустя некоторое время пришла мать, которая забыла ребенка.

На вопросы прохожих, почему же она не взяла младенца с собой, она ответила, что открыла ему окно. Горожане были в шоке, у некоторых навернулись на глаза слезы, так как у многих тоже есть дети, и оставить малыша в такую жару в машине издевательство. Некоторые пообещали отправить видеозапись в органы опеки.

Полиция города рассказала, что если кто-то стал свидетелем подобного происшествия, то нужно немедленно сообщить об этом в соответствующие службы.