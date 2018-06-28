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В Екатеринбурге отель не принял VIP-туристов из Мексики

Сегодня, 11:19

Роспотребнадзор прислушался к словам юристов болельщиков, которые сделали предоплату.

 В Екатеринбурге отель «Сенатор» не принял VIP-туристов из Мексики на проживание по предоплате. Скандал стал достоянием общественности. По факту проверяют условия работы отеля и ведут мониторинг действий администраторов. Почему гости города сделавшие предоплату не смогли заселиться в свои номера, разбираются в Роспотребнадзоре. Если вину гостиницы найдут в ходе разбирательств ситуация может оказаться не самой приятной.

По словам юриста Ивана Кадочникова, иностранцы оплатили проживание еще в феврале. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверяет ситуацию. Примечательно, что сумма предоплаты более 250 тыс. рублей, а без крыши над головой остались более 20 человек.

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