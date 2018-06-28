Губернатор Саратова в шоке от количества утонувших

Сегодня, 11:28

За прошлые выходные в Саратове утонули 5 человек, включая троих детей. Губернатор выразил свое беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

«Я, если честно, в шоке от количества погибших людей. Там было трое детей. Каждый год мы проводим беседы по поводу купания в опасных местах, и все равно происходит одно и тоже», - рассказал Валерий Радаев.

Глава района сообщил, что они стараются изменить ситуацию, ведь каждый год в непроверенных водоемах гибнет масса людей. Несмотря на запрещающие таблички на берегу, некоторые все равно лезут купаться в воду. Обычно в таких водоемах плавающих подстерегает опасное дно, водовороты, деревья на дне. Губернатор предлагает усилить охрану водоемов, которые непригодны для купания, и по возможности очистить некоторые озера от опасных предметов.

Ранее сообщалось об опасности возникновения пожаров на территории Саратова. Только за последние недели в некоторых районах произошли крупные возгорания.