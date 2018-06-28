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В Петербурге эвакуировали суд из-за бомбы

Сегодня, 14:46

Звонок о минировании Невского районного суда поступил в полиции, после чего службы спасения тут же среагировали на сигнал.

Представители пресс-службы объединенной службы судов сообщают о том, что звонок поступил отделение полиции, неизвестный сообщил о бомбе, которая находится внутри Невского суда.

Уже в час дня спасательные службы начали эвакуировать посетителей и сотрудников из данного учреждения во избежание страшных последствий.

На данный момент никаких подробностей по факту случившегося нет, специальным службам предстоит выяснить о том, реально ли минирование, и кто об этом сообщил.

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