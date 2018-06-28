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В Омске живодеры содрали шкуру с собаки

Сегодня, 09:57

Собака по кличке Ласточка убежала из приюта «Джульбарс», а через несколько часов вернулась со свисающими кусками шкуры на боках и в крови. Омские защитники животных разыскивают живодеров, которые могли так поиздеваться над бедным животным.

 Ласточка выскользнула на улицу, и испугалась рабочих, которые заносили товар на территорию приюта. Собака убежала в неизвестном направлении, а через несколько часов вернулась домой. Но Ласточка была уже не той, какой убежала из приюта: с нее свисали куски кожи, которую живодеры содрали с беззащитной собаки. Опытные охотники, осмотрев животное, заключили, что скорее всего Ласточка попала на силки из проволоки, так как шкура была снята очень аккуратно. То, что собака сама напала на кого-то исключено, так как по словам работников приюта, Ласточка очень добрая и любит людей. Омские живодеры содрали шкуру с собаки ради забавы, так как после нападения Ласточка стала очень злая, и боится людей. Ветеринары оказали всю необходимую помощь пострадавшему животному, зашив и обработав раны. На данный момент Ласточка приходит в себя, но ей предстоит долгая реабилитация.

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