Болельщик из Швеции пострадал от рук русского в центре Екатеринбурга

Сегодня, 10:07

Прохожие оказали помощь окровавленном иностранцу на ступеньках ресторана «Рататуй» на Малышева.

Болельщик из Швеции пострадал от рук русского мужчины. Такое сообщение поступило на пульт быстрого реагирования правоохранительных органов вчера. Действительно, в центре Екатеринбурга в ходе личностных разногласий и конфликта не смогли найти точку остановки двое мужчин. Один из них – шведский болельщик, а второй русский – местный житель. После словесной перепалки крепкий екатеринбуржец решил доказать свою правоту.

В итоге, на пороге ресторана «Рататуй» на Малышева прохожие оказывали помощь окровавленному шведскому болельщику. Следственный комитет просит очевидцев инцидента помочь в расследовании и прибыть в отделение для соблюдения процедуры.