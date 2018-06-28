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В Тюмени 3-летний ребенок запер маму на балконе

Сегодня, 09:36

Сотрудники спасательной службы города Тюмени перекрыли движение, чтобы достать женщину с последнего этажа жилого дома. На балконе пострадавшую запер ее трехлетний ребенок.

 Сотрудники МЧС вызволяли тюменку из «плена» балкона, после того, как та пошла развешивать одежду, а 3-летний малыш случайно запер маму на балконе. К счастью, у женщины был с собой сотовый телефон, по которому она сообщила спасателям о своей проблеме. Спустя пять минут спасатели были на месте и развернули целую операцию, чтобы достать «пленницу». Для этого, сотрудники МЧС перекрыли движение на автомагистрали, поставив машину с подъемной лестницей к дому. Видеозапись спасения разлетелась по всему Интернету.

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