Над Алтайским краем нависли страшные тучи

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Жители Благовещенского района могли наблюдать угрожающие штормовые тучи, которые нависли над Алтайским краем. Такие же тучи алтайцы могли увидеть во время ужасного шторма 23 июня.

По словам жителей Алтайского края, то страшные тучи, которые появились после шторма, принесли с собой лишь небольшой дождь. Эксперты сообщили, что Алтайскому краю грозит еще один шторм, однако вскоре стало известно, что тревога ложная.

Метеорологи называют подобное явление суперячейками - это такие облака, которые могут грозить штормом и катаклизм может распространиться до 30 километров.

Такое явление может возникнуть в любом уголке земного шара, если этому позволяют климатические условия. В последнее время в Алтайском крае присутствует постоянная жара и штормовая погода.