Грудь москвички покусал прохожий мужчина

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Сначала молодой человек напал на свою жертву, несколько раз ударив, а затем искусал ее грудь. На нарушителя правопорядка заведено уголовное дело.

Похоже, что мужчина хотел познакомиться с обаятельной девушкой, но, получив отказ, покусал грудь москвички, предварительно избив пострадавшую.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали очевидцы происшествия, когда увидели, что прохожий мужчина повалил девушку на асфальт. Когда полицейские прибыли на место происшествия, злоумышленник, покусавший грудь, решил скрыться, однако ему это не удалось.

Таким образом, минутное удовольствие обернулось для мужчины уголовным делом и административным наказанием.