В Екатеринбурге в отеле отказались селить мексиканцев, заплативших за номер полгода назад

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VIP-гостей из США и Мексики по приезду на матч ждал неприятный сюрприз – их оставили без ночлега.

В Екатеринбурге в отеле 4 звезды «Сенатор» отказались селить мексиканцев, заплативших за номер еще полгода назад. Туристы обратились за помощью к турагентству Ruski Tours , чтобы они организовали их пребывание в России. Все было оплачено еще в феврале, компания тогда все и забронировала, перевела деньги и документы. Однако по приезду трех гостей им отказывают, объясняя, что они не присылали свои документы, а администрация якобы им звонила много раз. Гостей так и не пустили, но и 260 000 рублей не вернули. «Верхушка» отеля не выходит на связь, со всеми журналистами и правоохранительными органами неохотно общается администратор.

Турагентству удалось найти какие-нибудь условия, поселили нескольких мексиканцев в один двухместный номер загородом. Остальным нашли квартиру в Екатеринбурге.

Ruski Tours обратились к адвокату Ивану Кадочникову, после чего у того начались проблемы. Мужчину добавили в список «подозрительных», обвиняя чуть ли не в срыве Чемпионата мира. Иван считает, что именно «Сенатор» и знакомые из ФСБ это подстроили, но он ничуть не боится. Наоборот верит в победу агентства, которая должна произойти из-за огромной огласки в сети. Надеются, что и мексиканцам вернут их деньги.

Представителям Ruski Tours жаль, что так все вышло. Гости приличные: бизнесмены и журналисты, а их обмануть пытаются.