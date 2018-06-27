В Смоленске наркоман приставал к детям, но приступ эпилепсии помешал ему

Сегодня, 22:10

Неприятная ситуация случилась сегодня, 27 июня после обеда. К счастью, ни один ребенок не пострадал.

Наркоман перелез через забор детского сада «Земляничка» в микрорайоне Кисилевка в Смоленске. Мужчина явно вел себя неадекватно: издавал громкие звуки, крича на всю улицу, кидался на совсем маленьких воспитанников детского сада. Мужчина приставал к ним, но приступ эпилепсии помешал ему. Работникам детского учреждения удалось уберечь детей от наркомана.

На этом он не остановился, вернулся на улицу, где стал нападать на прохожих. Однако мужчина спотыкнулся и упал, похоже, у него еще и эпилепсия. В этот момент удалось его задержать сотрудникам патрульной полиции.