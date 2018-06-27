Сын экс-депутата Ансара Каитова на выпуском открыл стрельбу

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В Интернете появилось видео с выпускного в Карачаево-Черкесии. Как выяснилось, праздник, на котором открыл пальбу сын Али Каитова, устроили для детей очень состоятельных родителей. Али Каитов – экс-депутат региона, осужденный на 17 лет по обвинению в организации убийства 7 человек.

Скандальный видеоролик выложил в Сеть друг стрелявшего Ансара Каитова Руслан. В кадре кортеж из черных иномарок направляется в сторону Royal Hall. Из люка Mercedesа GL, оборудованного спецсигналами, высунулся подросток, и раздалась очередь из автомата.

Номерных знаков не видно, но технологии открывают массу возможностей и позволяют раскрыть мельчайшие подробности.

Молодой человек, выложивший видео со стрельбой, в переписке рассказал друзьям, что на мероприятии гулял именно Ансар Каитов, который приходится внуком уважаемому бизнесмену и бывшему президенту этой республики Мустафе Батдыеву. Ему пришла в голову идея открыть стрельбу на дороге ночного города.