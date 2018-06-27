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Ветеринар пришла в ужас от двухголового теленка-мутанта

Сегодня, 20:29

Рождение мутанта в польской деревне – не первый случай. Корова уже переживала тяжелые роды.

На ферме в Польше родился двухголовый теленок-мутант, от которого в ужас пришла ветеринар, принимающая роды. Она отмечает, что у обеих голов проявлялся сосательный рефлекс, однако, это продлилось недолго, так как в скором времени устрашающее животное скончалось.

Отмечается, что эти роды у коровы четвертые. И это не первый раз, когда родился теленок-мутант. Корова уже переживала подобные тяжелые роды, когда впервые родила. У новорожденного теленка все внутренние органы оказались снаружи.

Причиной рождения телят-мутантов называют специальные корма, которые переполнены пестицидами. Из-за того, что правильный режим питания у коров не был соблюден и были вызваны патологии.

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