Ветеринар пришла в ужас от двухголового теленка-мутанта

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Рождение мутанта в польской деревне – не первый случай. Корова уже переживала тяжелые роды.

На ферме в Польше родился двухголовый теленок-мутант, от которого в ужас пришла ветеринар, принимающая роды. Она отмечает, что у обеих голов проявлялся сосательный рефлекс, однако, это продлилось недолго, так как в скором времени устрашающее животное скончалось.

Отмечается, что эти роды у коровы четвертые. И это не первый раз, когда родился теленок-мутант. Корова уже переживала подобные тяжелые роды, когда впервые родила. У новорожденного теленка все внутренние органы оказались снаружи.

Причиной рождения телят-мутантов называют специальные корма, которые переполнены пестицидами. Из-за того, что правильный режим питания у коров не был соблюден и были вызваны патологии.