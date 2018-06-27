VistaNews.ru


В СИЗО Новороссийска подозреваемого в насилии нашли мёртвым

Сегодня, 21:38

Статьи, связанные с изнасилованиями, всегда считались в российских тюрьмах «неуважаемыми». Это, если мягко сказать. Могут не просто опустить и загнать под нары.

В СИЗО Новороссийска подозреваемого в насилии нашли мёртвым. Это произошло в изоляторе №3. Сообщение об этом распространила его мать. Женщина сообщает, что сын был незаконно посажен в помещение специального блока. 

Начальник этого изолятора Новороссийска информирует, что мать того, кого нашли мёртвым, распространяет недостоверную информацию. Его заместитель даже ни разу не разговаривал с подозреваемым.

Помимо того, он напомнил, что в основе подобных действий лежат психологические мотивы, которым подвержены отдельные личности.

В то же время после этого происшествия в СИЗО будут проведены многочисленные проверки на предмет того, как там содержатся заключённые.

Подозреваемый считался виновником насилия над лицом, не достигшим 14-летия.

Странные смерти в этом СИЗО Новороссийска происходят уже не впервые. В 2011 году там был найден труп экстрадированного из Украины мужчины. Его подозревали в убийстве на территории Новороссийска.

Через два года там же зафиксировали смерть осуждённого за убийство матери.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Новосибирского спасателя нашли мёртвым после долгих поисков

Экс-главу Минтруда Ингушетии нашли мёртвым в собственном доме

В Ингушетии нашли мёртвым племянника главы республики

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем