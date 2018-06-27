Сегодня, 21:38

Статьи, связанные с изнасилованиями, всегда считались в российских тюрьмах «неуважаемыми». Это, если мягко сказать. Могут не просто опустить и загнать под нары.

В СИЗО Новороссийска подозреваемого в насилии нашли мёртвым. Это произошло в изоляторе №3. Сообщение об этом распространила его мать. Женщина сообщает, что сын был незаконно посажен в помещение специального блока.

Начальник этого изолятора Новороссийска информирует, что мать того, кого нашли мёртвым, распространяет недостоверную информацию. Его заместитель даже ни разу не разговаривал с подозреваемым.

Помимо того, он напомнил, что в основе подобных действий лежат психологические мотивы, которым подвержены отдельные личности.

В то же время после этого происшествия в СИЗО будут проведены многочисленные проверки на предмет того, как там содержатся заключённые.

Подозреваемый считался виновником насилия над лицом, не достигшим 14-летия.

Странные смерти в этом СИЗО Новороссийска происходят уже не впервые. В 2011 году там был найден труп экстрадированного из Украины мужчины. Его подозревали в убийстве на территории Новороссийска.

Через два года там же зафиксировали смерть осуждённого за убийство матери.