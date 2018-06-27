В Москве извращенец напал на девушку в попытке познакомиться

Сегодня, 19:20

Девушке удалось выбраться с объятий незнакомого ей мужчины, после чего полиция оперативно того задержала.

Извращенец азиатской внешности напал на девушку в попытке с ней познакомиться. Как сообщается, произошел инцидент 24 июня, ближе к полуночи в Москве. Насильник, похоже, настолько хотел стать ближе с ней, что поджидал ее прямо возле дома на улице Дудинка 2.

Чтобы обезвредить жертву, мужчина повалил ее на земли, нанес несколько ударов, а потом стал грубо снимать с нее одежду, укусив при этом за грудь. Девушке чудом удалось спастись от азиата и успеть вызвать полицию.

Мужчина во всем признался. Теперь ожидается судебное разбирательство.