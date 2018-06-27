В КЧР силовики начали обыск правительственного дома

Сегодня, 19:07

Согласно появившейся информации, в КЧР вооруженные люди в военной форме и в масках начали обыск в правительственном доме, операцией руководит ФСБ, работу ведут Московские сотрудники.

Причины обыска не обнародованы.

В это же время секретарь главы КЧР Рашида Темрезова опровергает информацию об обыске. Людмила Переславцева сообщает: "Заявление о силовом обыске дома правительства - дезинформация, Рашид Темрезов работает согласно рабочему расписанию и на данный момент находится в своем кабинете и занимается выполнением прямых обязанностей. Следует заметить, со слов источника, временно исполняющий обязанности министр архитектуры и ЖКХ Дагестан Ибрагим Казибеков покинул дом правительства, не дожидаясь окончания обысков.