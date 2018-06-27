Десятилетняя девочка упала с 15 этажа в Иркутске

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Трагедия произошла в Первомайском микрорайоне г. Иркутска ночью 26 июня. Она упала на припаркованный внизу автомобиль и умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Это случилось на улице Вампилова. Десятилетняя девочка была дома не одна. Родители уложили ребенка спать, и ушли спать сами. Но непоседа не заснула, а пошла в другую комнату и вышла на застекленный балкон. Балконное окно было открыто, на нем была установлена москитная сетка.

Видимо, девочка села на окно, облокотилась на москитную сетку, так и произошел несчастный случай. При падении с 15 этажа ребенок получил травмы, от которых скончался. Прибывшие медики были бессильны.

Сотрудники СУ СКР Приангарья проводят доследственную проверку. По сообщению пресс-службы, семья погибшей девочки считается благополучной, комиссия по делам несовершеннолетних не имеет сведений об этом ребенке.