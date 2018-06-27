Медведь пришел прокатиться на эскалаторе в Сочи

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В Сочи медведь пришел к канатной станции возле Красной Поляны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как косолапый в течение десяти минут пытался прокатиться на эскалаторе.

Этого медведя, оказывается, хорошо знают местные биологи. Они говорят, что ему три-четыре года, и его не раз и раньше видели неподалеку от города. Он совершает визиты в огороды местных жителей, однажды залез в курятник.

Ученые говорят, что животное не опасно. Научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин утверждает, что медведь предпочитает питаться ягодами. Но, несмотря на такие заверения, люди опасаются встретить на улицах в темное время суток хищника. Он несколько раз приходил в поисках корма к жилью людей, значит, и в дальнейшем надо ожидать его в гости.

Пользователи сети, знакомые с местностью, пришли к выводу, что берлога лесного жителя находится в районе горы Сахарная голова.

А еще высказывается предположение, что мишка просто искал, где бы посмотреть Чемпионат по футболу, но, к сожалению, так и не нашел.