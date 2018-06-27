VistaNews.ru


Медведь пришел прокатиться на эскалаторе в Сочи

Сегодня, 17:01

В Сочи медведь пришел к канатной станции возле Красной Поляны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как косолапый в течение десяти минут пытался прокатиться на эскалаторе.

Этого медведя, оказывается, хорошо знают местные биологи. Они говорят, что ему три-четыре года, и его не раз и раньше видели неподалеку от города. Он совершает визиты в огороды местных жителей, однажды залез в курятник.

Ученые говорят, что животное не опасно. Научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин утверждает, что медведь предпочитает питаться ягодами. Но, несмотря на такие заверения, люди опасаются встретить на улицах в темное время суток хищника. Он несколько раз приходил в поисках корма к жилью людей, значит, и в дальнейшем надо ожидать его в гости.

Пользователи сети, знакомые с местностью, пришли к выводу, что берлога лесного жителя находится в районе горы Сахарная голова.

А еще высказывается предположение, что мишка просто искал, где бы посмотреть Чемпионат по футболу, но, к сожалению, так и не нашел.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Соседи завели дикого медведя в городе Зея

На острове Врангеля полярный медведь сделал настоящее селфи

В черте Новокузнецка замечен живой медведь

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем