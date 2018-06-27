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Ужасающие кадры опубликованы в Сети и пугают юзеров.

В Иркутске во время прогулки по парку неизвестный человек (предположительно мужчина в нетрезвом состоянии) решил испытать судьбу. В результате он смог забраться на колесо обозрения, которое строится с прошлого года и не принимает посетителей. Аттракцион не рабочий. С него сорвался человек, личность которого пока не установлена.

Камера сняла момент падения человека с колеса обозрения в Иркутске. Видео просмотрели сотни пользователей Сети. На кадрах видно, что человек, как кукла срывается с высоты и падает на железные конструкции колеса обозрения. В это же время наверху спокойно продолжает находиться попутчик мужчины. В Сети обсуждают версию неосторожного поведения на конструкции.