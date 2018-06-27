В Подмосковье тучная женщина избила обидчика своего мужа

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Супруг решил защитить даму сердца, но в итоге пришлось защищать его.

На опубликованном ролике видно, что все главные герои пьяны, а некоторые из них почти не стоят на ногах. Случай произошёл в Подмосковье в одном из парков на глазах у людей и детей.

В один момент мужчина предлагает обидчику своей жены, который стоял с бутылкой пива, разобраться в ситуации. Тот соглашается и несколько раз ударяет соперника.

После этого в кадр попадает тучная женщина. Она буквально избила обидчика своего мужа. Пока супруг один за одним пропускал удары, он же гоняется за его соперником.

Через некоторое время происходящее начинает напоминать передачу «В мире животных»: главные герои начинают друг в друга плевать и кататься по газону.

К счастью обидчик решает отступить жертву, ведь в историю начинают вмешиваться очевидцы, которым надоело слышать маты и смотреть на происходящее.