VistaNews.ru


В Подмосковье тучная женщина избила обидчика своего мужа

Сегодня, 14:53

Супруг решил защитить даму сердца, но в итоге пришлось защищать его.

На опубликованном ролике видно, что все главные герои пьяны, а некоторые из них почти не стоят на ногах. Случай произошёл в Подмосковье в одном из парков на глазах у людей и детей.

В один момент мужчина предлагает обидчику своей жены, который стоял с бутылкой пива, разобраться в ситуации. Тот соглашается и несколько раз ударяет соперника.

После этого в кадр попадает тучная женщина. Она буквально избила обидчика своего мужа. Пока супруг один за одним пропускал удары, он же гоняется за его соперником.

Через некоторое время происходящее начинает напоминать передачу «В мире животных»: главные герои начинают друг в друга плевать и кататься по газону.

К счастью обидчик решает отступить жертву, ведь в историю начинают вмешиваться очевидцы, которым надоело слышать маты и смотреть на происходящее.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омской области женщина зарезала своего мужа, который при ней потащил подругу в кровать

В Еврейской автономии женщина избила шваброй своего любовника до смерти

Блогер Виктория Демидова впервые рассказала о смерти мужа

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рекомендуем