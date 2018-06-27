Полицейские нашли сгнивший труп на севере Петербурга

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27 июня на севере Петербурга сотрудниками полиции был обнаружен сгнивший труп мужчины приблизительно 45 лет. В полицейский участок неоднократно поступали жалобы от жителей дома на Мебельной улице. Причиной жалоб являлся странный и неприятный запахе из квартиры.

После восьми подобных сообщений сотрудники полиции были вынуждены отреагировать и приехать по вызову, и с помощью специалистов из МЧС вскрыли дверь. Причиной смрадного запаха стал полусгнивший труп мужчины. В квартире умершего был совершен осмотр с целью выяснения личности, но никаких документов, удостоверяющих личность, не было найдено. По словам свидетелей, присутствующих при вскрытии и осмотре квартиры, выяснились некоторые подробности из жизни умершего при неизвестных причинах мужчины.

Соседи утверждают, что он вел антисоциальный образ жизни, вступал в конфликтные ситуации с соседями и регулярно употреблял алкогольные напитки. По мнению соседей, именно антисоциальный образ жизни и регулярное употребление алкоголя стали причиной смерти и столь поздним обнаружением трупа.