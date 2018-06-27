В Липецкой области появилось видео еще одного речного монстра

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В сети появился видеоролик с загадочным животным. Его сняли в Ельце на реке Сосна.

Диковинное существо лежит на речном дне совершенно неподвижно. У него есть большой зубастый рот с одной стороны, как у палтуса, который рыба держит открытым. Немного в стороне - черный глаз. Там где у рыб обычно хвост – у него два закругленных отростка, между которыми есть еще конусоподобная конечность. Автор ролика проверил реакцию рыбы на внешние раздражители, дотронувшись до нее веткой. Мутант закрыл рот и глаза, а когда его перестали беспокоить, снова их открыл.

Удивительная находка очень обеспокоила местных жителей. Но большинство отнеслись к видео с недоверием, предположив, что это монтаж, а некоторые уверены, что это остатки недоеденной речным хищником рыбы.

Это не первый случай в Липецкой области, когда в местных водоемах находят странных существ. Недавно липчане обсуждали в Сети видео появившегося в их водохранилище еще одного речного монстра, похожего на ихтиозавра.

Его обнаружили школьники, которые пошли ночью купаться. Они рассказывают, что когда заплыли подальше, на воде появились пузыри и одного подростка что-то сильно толкнуло в ногу, а выбравшись на берег, увидели на ноге кровь.

Еще один местный рыбак сообщил, что тоже видел длинную тень в воде, а потом увидел над поверхностью огромный горб, хотя раньше не верил слухам об ихтиозавре: «Здоровенное такое, и вроде бы рыбий хвост мелькнул. На сома похоже, но знаете, сколько живу — таких сомов не видел».