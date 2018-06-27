В Кемерово пассажиры опоздали на свой авиарейс из-за ошибки справочной

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Покупку новых билетов в Москву пришлось сделать повторно.

Вчера несколько пассажиров стали заложниками ситуации и не смогли отправиться в Москву авиарейсом из Кемерово. Предварительно людям позвонили специалисты справочной службы и попросили уточнить время вылета лайнера. Диспетчер рассказал, что рейс задерживается и будет вылетать с опозданием. Понадеявшись на «проверенные» данные, пассажиры не торопясь отправились на аэровокзал, а в это время их самолет полетел согласно графику. Расписание не менялось.

Оказалось, что пассажиры опоздали на свой авиарейс из-за ошибки справочной. Транспортная прокуратура внесла руководству аэропорта представление об устранении выявленных нарушений закона.