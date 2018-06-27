VistaNews.ru


Голый мужчина на пляже в Нижнем Новгороде возмутил отдыхающих

Сегодня, 11:18

Педофил, эксгибиционист, маньяк и ненормальный – эти все слова приписали загорающему нудисту.

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг одного человека. Поводом для бурного обсуждения послужила его прогулка без одежды. Смешным и забавным показался виновник инцидента для молодежи. Его признали крутым и без комплексов. Однако энтузиазма молодежи не разделили люди с детьми, которые не по своей воле должны были лицезреть этот вопиющий вид наготы.

«Вы серьёзно считаете нормальным и смешным, что голый мужик бегает рядом с местом отдыха людей? А если утащит в лес ребенка, тоже посмейтесь? или будет трясти хозяйством перед детьми? Не смешно, отловить и пусть, для начала,15 суток отсидит», - сообщила отдыхающая мама двоих детей.

Решившего позагорать голышом назвали педофилом, эксгибиционистом, маньяком и ненормальным. В ГУ МВД по Нижегородской области ситуацию не комментируют.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Нижнем Новгороде женщина спасла младенца от «свихнувшейся» матери

В Нижнем Новгороде откроют музей живой бумаги

В Нижнем Новгороде стартует производство комплексов С-500 и С-400

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем