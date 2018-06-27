Голый мужчина на пляже в Нижнем Новгороде возмутил отдыхающих

Педофил, эксгибиционист, маньяк и ненормальный – эти все слова приписали загорающему нудисту.
В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг одного человека. Поводом для бурного обсуждения послужила его прогулка без одежды. Смешным и забавным показался виновник инцидента для молодежи. Его признали крутым и без комплексов. Однако энтузиазма молодежи не разделили люди с детьми, которые не по своей воле должны были лицезреть этот вопиющий вид наготы.
Решившего позагорать голышом назвали педофилом, эксгибиционистом, маньяком и ненормальным. В ГУ МВД по Нижегородской области ситуацию не комментируют.