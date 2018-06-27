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В Ноябрьсе живодеры уничтожали голубей

Сегодня, 10:45

Зоозащитники Ноябрьска бьют тревогу  - в городе живодеры издеваются над голубями. Уже известно, что такие действия совершают несовершеннолетние.

Ноябрьские зоозащитники в социальных сетях сообщают о том, что в городе участились случаи издевательства над птицами. Уже установлено, что измываются над голубями в городских парках и скверах малолетние живодеры, которые топят их в лужах и выкалывают глаза. Любители животных просят родителей следить за своими детьми и контролировать их времяпровождение, а также провести с детьми воспитательные беседы о любви к животным.

Активисты рассказали, что у девочек и мальчиков были отобраны голуби, с которыми они развлекались. После того, как информация попала в интернет, пользователи возмутились такими действиями детей и ужаснулись тем. Какое будущее ждет наше общество.

Известно, что дети ловили голубей при помощи семечек и других лакомств. Активисты сообщили, что если подобные случаи повторятся, то они опубликуют имена тех, кто позволяет себе такие действия в отношении голубей, либо других животных и птиц.

Напомним, что подобная ситуация уже была в Омске. Тогда сотрудники полиции установили личность живодера и привлекли его к ответственности. Согласно решению суда он приговорен к пяти месяцам лишения свободы.

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