На Камчатке произошла авария на ТЭЦ

Сегодня, 10:17

На ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском произошла аварийная остановка турбины. Из-за ее отключения 63 тысячи жителей города вынуждены жить без электроэнергии.

Региональный источник на Камчатке сообщил информацию о том, что на теплоэлектростанции произошла достаточной серьезная авария, из-за которой пришлось остановить работу одной из турбин. Жители Петропавловска-Камчатского вынуждены сидеть без света. Специалисты МЧС распространили данные о том, что под отключение попало 96 домов, а также 42 объекта социальной сферы.

Для разрешения ситуации в эксплуатацию вводится резервное оборудование, которое на время даст населению возможность пользоваться светом. На аварийной турбине специалисты проводят экстренные ремонтные работы. Предполагается, что они будут завершены сегодня 27 июня до 15:00 по московскому времени.