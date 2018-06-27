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Неизвестная инфекция стала причиной госпитализации 22 воспитанников.

Дети отравились в лагере «Чайка» под Севастополем. Инцидент произошел накануне после того, как в инфекционное отделение города поступили на лечение 22 воспитанника летней здравницы. Специалисты Роспотребнадзора проверили лагерь, но не нашли в нем нарушений. Кухня была в идеальном состоянии. На продукты питания есть все документы и накладные, хранится продовольствие также согласно правилам и нормам. После открытия лагеря было выявлено норовирусную инфекцию, станет ли она вновь причиной волнений для родителей детей покажут результаты проб и анализов, взятых у детей.

Напомним, в лагере в Молдове госпитализировали 25 детей. Массовое отравление поставило под угрозу всю оздоровительную кампанию. Согласно данным статистики 2018 года, в Тараклийском детском лагере «Чайка» с 23 по 25 июня отравилось 30 детей, а под Нижним Тагилом в больницу попали и вожатые.