VistaNews.ru


Дети отравились в лагере «Чайка» под Севастополем

Сегодня, 10:04

Неизвестная инфекция стала причиной госпитализации 22 воспитанников.

 Дети отравились в лагере «Чайка» под Севастополем. Инцидент произошел накануне после того, как в инфекционное отделение города поступили на лечение 22 воспитанника летней здравницы. Специалисты Роспотребнадзора проверили лагерь, но не нашли в нем нарушений. Кухня была в идеальном состоянии. На продукты питания есть все документы и накладные, хранится продовольствие также согласно правилам и нормам. После открытия лагеря было выявлено норовирусную инфекцию, станет ли она вновь причиной волнений для родителей детей покажут результаты проб и анализов, взятых у детей.

 Напомним, в лагере в Молдове госпитализировали 25 детей. Массовое отравление поставило под угрозу всю оздоровительную кампанию. Согласно данным статистики 2018 года, в Тараклийском детском лагере «Чайка» с 23 по 25 июня отравилось 30 детей, а под Нижним Тагилом в больницу попали и вожатые.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Вспышка инфекции в омском лагере произошла по вине родителей

На Урале в лагере, где отравились 64 ребенка, перелом лечили зеленкой

Госпитализированы 25 детей: Массовое отравление в лагере в Молдове

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем