Под Омском молния дотла сожгла коттедж

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Грозы, проходящие сейчас по всей России, продолжают оставаться очень опасным природным явлением. Зачастую, их следствием являются пожары не только в лесах, но и в населённых пунктах.

Очередной из них произошёл под Омском. Там молния дотла сожгла коттедж. Сведения размещены пресс-службой регионального ГУ МЧС.

Согласно предоставленной информации, дотла сгорел деревянный коттедж, обшитый сайдингом. Он находился в Азовском районе на территории села Берёзовка.

Пламя было настолько сильным, что прибывшим пожарным, чтобы справиться с ним, потребовалось больше двух часов. Помимо того, их задачей было не допустить того, чтобы огонь перекинулся на два других дома, стоящих рядом.

Эти дома спасли, а вот коттедж площадью в 120 м2 выгорел дотла. Предварительной причиной пожара считается ударившая в него молния. Перед этим над селом бушевала сильная гроза.