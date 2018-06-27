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В Киргизии произошла вспышка сибирской язвы

Сегодня, 09:26

Одиннадцать человек, заболевших сибирской язвой, госпитализированы в Киргизии. По предварительным данным, источником инфекции стало больное животное в селе Жаны-Акман.

Сегодня, 27 июня, министерство здравоохранения Киргизии распространило информацию о том, что в селе Жаны-Акман Джалал-Абадской области произошла вспышка сибирской язвы. Среди заболевших оказались трое мужчин и женщин, а также дети, которые были госпитализированы в медицинское учреждение.

Прибывшие на место специалисты изучают ситуацию. По предварительным данным, источником распространения болезни стала больная корова. Заболевшие употребляли в пищу мясо данного животного, остатки которого и были направлены на лабораторное исследование. Теперь устанавливается, как корова могла стать распространителем болезни.

Медики сообщили, что на данный момент состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Им оказывается полный спектр помощи. Согласно протоколам лечения они изолированы от остальных пациентов.

Напомним ,что сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием, которое известно еще в древности. От него погибало большое количество людей, которые заражались от животных. В современном мире наиболее ярким случаем является рассылка писем американским сенаторам, в которых содержались споры сибирской язвы. Такой инцидент имел место в США после событий 11 сентября, а жертвами тогда стали пять человек.

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