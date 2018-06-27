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В Тюмени из бедра дачника пришлось извлекать арматуру

Сегодня, 09:14

Несчастный случай произошел во время строительства нового дома на садовом участке. К счастью, квалифицированная помощь медиков предотвратила летальный исход.

В Тюмени врачи спасли дачника, проткнутого арматурой. Как сообщили очевидцы происшествия, 29-летний мужчина залил фундамент для нового дома на своем садовом участке, использовав металлические пруты сантиметрового диаметра. Однако, во время дальнейших строительных работ, потерял равновесие на бетонном блоке и упал на опалубку. Арматура проткнула дачнику бедро, сломав кость, и осталась в паху.

Только благодаря профессионализму медиков бригады скорой помощи, а также специалистов областной клиники, пациента удалось спасти от кровопотери. В дальнейшем, лечение происходило в стационаре. Мужчину в течение месяца буквально поставили на ноги, он был выписан домой на амбулаторное лечение и чувствует себя удовлетворительно.

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