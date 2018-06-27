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Фанат сборной Египта не смог покинуть Волгоград за 65 тысяч

Сегодня, 07:44

Опытные «разводилы» обогатились благодаря быстрой оборудке и скрылись.

 Оперативники не могут прокомментировать ситуации с появлением несуществующего билета на авиарейс. Стало известно, что фанат сборной Египта не смог покинуть Волгоград. Причиной стало отсутствие у мужчины по имени Мино билета. После проигрыша любимой команды, 25 июня он решил покинуть Волгоград и отправиться в Дубай через Москву. Обнаружив, что его имени нет в списках, мужчина начал беспокоиться. Ему эта несуществующая поездка обошлась в реальные 65 тысяч рублей.

Правоохранительные органы проверяют информацию по данному факту, а мужчина готовится покинуть Россию другим способом, используя новый авиабилет. Эксперты поспешили заявить, что пострадавшему иностранцу придется доказать факт обмана. Поскольку опытные мошенники использовали интересные приемы для «развода», доказать наличие факта передачи денежных средств будет достаточно сложно.

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