В Архангельской области баллон с газом взорвался в автомобиле

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Только чудо спасло детей, переходивших дорогу неподалеку от места происшествия. Пострадал лишь 59-летний водитель, за жизнь которого борются врачи города Коряжма.

В Архангельской области во вторник баллон с газом взорвался в салоне автомобиля Daewoo Damas. По предварительным сведениям, озвученным коммуникационным подразделением областного МЧС, мужчина в салоне транспортного средства вез баллон с сжиженным пропаном. Остановившись на перекрестке города, водитель почувствовал резкий запах газа и понял, что произошла утечка.

Как засвидетельствовал сам потерпевший, он припарковал транспортное средство и выскочил из салона, чтобы обратиться за помощью. Однако баллон взорвался, полностью уничтожив автомобиль. Очевидцы сообщили представителям следственных органов, что как раз в это время, дорогу переходили дети из школьного летнего лагеря. К счастью, школьники отделались испугом. В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.