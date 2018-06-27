VistaNews.ru


В Архангельской области баллон с газом взорвался в автомобиле

Сегодня, 07:40

Только чудо спасло детей, переходивших дорогу неподалеку от места происшествия. Пострадал лишь 59-летний водитель, за жизнь которого борются врачи города Коряжма.

В Архангельской области во вторник баллон с газом взорвался в салоне автомобиля Daewoo Damas. По предварительным сведениям, озвученным коммуникационным подразделением областного МЧС, мужчина в салоне транспортного средства вез баллон с сжиженным пропаном. Остановившись на перекрестке города, водитель почувствовал резкий запах газа и понял, что произошла утечка.

Как засвидетельствовал сам потерпевший, он припарковал транспортное средство и выскочил из салона, чтобы обратиться за помощью. Однако баллон взорвался, полностью уничтожив автомобиль. Очевидцы сообщили представителям следственных органов, что как раз в это время, дорогу переходили дети из школьного летнего лагеря. К счастью, школьники отделались испугом. В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ревде в жилом доме взорвался газовый баллон

На востоке Москвы в техцентре загорелся баллон с пропаном

На американской воздушной базе взорвался автомобиль с пропаном

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем