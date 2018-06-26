Волгоградские дороги массово атакует саранча

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Во вторник, 26 июня, в Волгоградской области объективу одного из видеорегистраторов удалось запечатлеть нашествие саранчи.

Девушка, которая находилась за рулем авто, показала фотографии ее машины, которая была вся облеплена саранчой.

Волгоградка рассказала, что произошло это около 12 часов дня, стая саранчи, внезапно появившись, облепила лобовое стекло автомобиля. Водитель была вынуждена остановить машину.

Девушка выложила фотографии в сеть, где их прокомментировали местные жители. Одни переживают и спрашивают, как скоро им ждать нашествия вредителей, а другие оставляют юмористические комментарии.

Если огромная туча саранчи доберется до Волгограда из Быковского района, то местные сельскохозяйственные угодья понесут большие потери урожая.