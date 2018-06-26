В Екатеринбурге арматурой избили помощника депутата

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Полиция бездействует и никого не ищет, рассказал депутат Евгений Боровик в Facebook. Инцидент произошел в ТСЖ на улице Готвальда.

В Екатеринбурге неизвестные избили арматурой Святослава Шуткина, помощника депутата Евгения Боровика. Они тихо напали на мужчину со спины и нанесли удары по голове, его госпитализировали в ГКБ 24. В полицию об инциденте сообщили сотрудники медицинского учреждения.

По мнению Боровика, нападение на его помощника совершили по двум возможным причинам. Согласно первой, из-за ТСЖ, где пострадавший является председателем, но там водятся небольшие деньги, как утверждает чиновник. Вторая версия заключается в том, что «уралмашевские» мстят за деятельность Шуткина по борьбе с беспределом и незаконными поборами со стороны «управляшек». Именно Святослав занимался всеми делами, связанными с ЖКХ.