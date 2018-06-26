VistaNews.ru


В Екатеринбурге арматурой избили помощника депутата

Сегодня, 19:06

Полиция бездействует и никого не ищет, рассказал депутат Евгений Боровик в Facebook. Инцидент произошел в ТСЖ на улице Готвальда.

В Екатеринбурге неизвестные избили арматурой Святослава Шуткина, помощника депутата Евгения Боровика. Они тихо напали на мужчину со спины и нанесли удары по голове, его госпитализировали в ГКБ 24. В полицию об инциденте сообщили сотрудники медицинского учреждения.

По мнению Боровика, нападение на его помощника совершили по двум возможным причинам. Согласно первой, из-за ТСЖ, где пострадавший является председателем, но там водятся небольшие деньги, как утверждает чиновник. Вторая версия заключается в том, что «уралмашевские» мстят за деятельность Шуткина по борьбе с беспределом и незаконными поборами со стороны «управляшек». Именно Святослав занимался всеми делами, связанными с ЖКХ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Санкт-Петербурге неизвестные избили депутата

В Ульяновске мужчину избили в байкерском клубе

Неизвестные избили 13-летнего школьника в Санкт-Петербурге

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем