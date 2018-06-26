Сегодня, 19:03

Вооружённый конфликт гражданского населения на юго-востоке Украины не только не прекращается. В него оказываются вовлечёнными даже дети, которые за свою короткую жизнь не видели ничего, помимо войны.

В ДНР по украинским военнослужащим стреляют даже семилетние. При этом, вполне осознанно и со знанием дела. Эксперты уже напоминают о слогане, «висевшем» на всех украинских телеканалах. «Едина Украина». Потом он исчез и уже не упоминается.

Семилетние жители Горловки, находящейся на переднем крае противостояния, уже считают себя солдатами. Город под контролем ДНР, но украинские «вояки» постоянно подвергают его обстрелам.

За оружие там берутся даже дети. Своё интервью дал мальчик Никита. С его слов, он имеет собственный «калаш» и «бегает по полю». Старших товарищей из ДНР он называет «братвой», которой помогает в их боях.

Никита считает, что «служит в ВДВ», что является для него честью. Он рассказал, что Горловка под постоянным обстрелом, и он решил стать одним из защитников города.

С его слов, старшие сослуживцы подсказывают, когда и куда стрелять. Он с ними уже не раз попадал под обстрел, но чувствует, что оказывает существенную помощь не только им, а и всей ДНР.

Для ребёнка слова просто непривычные. Никита говорит, что как только выбегает «украинец» они достают РПГ и стреляют по нему. Пум и «перец» ему.

В то же время мальчик сообщил, что пожал бы руку каждому своему сверстнику «с той стороны», которые возражают против продолжения войны.