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Мать была так пьяна, что лимит алкоголя в крови её новорождённого ребёнка был превышен в 10 раз

Сегодня, 18:56

Роды прошли на 2 месяца раньше запланированного срока, а процент алкоголя в крови ребёнка превышал допустимую норму в 10 раз.

Инцидент произошёл в городе Крапковице, что на юго-западе Польши. Врач Чеслав Милайски, который принимал роды, заявил, что это было преждевременные роды на 31-й неделе беременности. По словам медика, алкоголь в крови матери превышал лимит в 5 раз, а у ребёнка – в 10. По данным местных СМИ, врачи чувствовали, что мать была пьяна, когда её доставил в родильное отделение.

Девушка заявила, что она выпила бокал вина за просмотром Чемпионата мира по футболу. Её привезли в медицинский центр в 2:20, а всего через 7 минут она родила ребёнка. Из-за чрезмерного уровня алкоголя новорождённого немедленно перевели в университетскую больницу в Ополе. Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии, но его всё равно держат под наблюдением, ведь неизвестно, какой ущерб это нанесло его организму. Дело было переведено в прокуратуру. Сообщается, что это были четвертые роды женщины.

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