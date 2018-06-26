VistaNews.ru


Жители Коми опубликовали в соцсетях молнии странных форм

Сегодня, 18:41

Жители Ухты публикуют в соцсетях видеоролики и фотографии сильной грозы, которая буйствовала в ночь на 26 июня.

Молнии странных форм заливали светом ночное небо. Разгулявшаяся стихия надолго запомнится жителям столицы Коми. Вспышки молний принимали формы огромных птиц, словно парящих над городом.

Жуткое зрелище неба лилового цвета, которое озаряли вспышки молний, громкие раскаты грома не испугали пользователей Интернета. Люди снимали на камеры гаджетов бесчинство стихии.

Горожанин, Дмитрий Лысаковский выложил два видео. На первом невероятно мощная ярко желтая молния. Несколько секунд она озаряла небосвод, а вокруг мерцали множество ярких вспышек. На другом - очередь из множества молний, которые извергались тучами, освещая небо.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперты: Грозы активизируют НЛО

Ученым впервые удалось записать гром вулканических молний

Учёные рассказали, где на Земле можно встретить молнии чаще всего

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем