Жители Коми опубликовали в соцсетях молнии странных форм

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Жители Ухты публикуют в соцсетях видеоролики и фотографии сильной грозы, которая буйствовала в ночь на 26 июня.

Молнии странных форм заливали светом ночное небо. Разгулявшаяся стихия надолго запомнится жителям столицы Коми. Вспышки молний принимали формы огромных птиц, словно парящих над городом.

Жуткое зрелище неба лилового цвета, которое озаряли вспышки молний, громкие раскаты грома не испугали пользователей Интернета. Люди снимали на камеры гаджетов бесчинство стихии.

Горожанин, Дмитрий Лысаковский выложил два видео. На первом невероятно мощная ярко желтая молния. Несколько секунд она озаряла небосвод, а вокруг мерцали множество ярких вспышек. На другом - очередь из множества молний, которые извергались тучами, освещая небо.