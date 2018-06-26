В Югре голая и пьяная бизнесвумен выступала против пенсионной реформы

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Женщина 50-ти лет вышла к зданию городской администрации, где ее сняли на видео. Инцидент произошел в Пыть-Яхе, активистку утихомирила полиция.

В ночь на 25 июня в Югре прохожие стали свидетелями странного инцидента. Пьяная и голая бизнесвумен 50-ти лет под городской администрацией выступала против пенсионной реформы. По словам демонстрантки, она является владелицей парикмахерской в центре города, обеспечивает себя и детей, но ей ужасно от мысли, что грабят ее народ. Естественно, не обошлось и без красноречивого русского мата, который заглушили гудками.

Можно смело предположить, что на утро дух энтузиазма и справедливости развеялся и женщина была шокирована тем, что стала героем Сети. Она так яро выступала против пенсионной реформы в оголенном виде, чтобы администрация наверняка заметила ее недовольство нововведением.