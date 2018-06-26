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В Ростове охранники стоянки «взяли в заложники» инвалида, требуя денег

Сегодня, 18:16

Сотрудники предприятия отказались предоставлять мужчине право бесплатной парковки.

В Ростове произошёл вопиющий случай, который потряс весь город. Здесь охранники местной автомобильной стоянки «взяли в заложники» инвалида. Мужчины не отпускали водителя, требуя при этом у него денег за парковку.

Потерпевший пробыл в «плену» порядка четырёх часов, попутно при этом объясняя сотрудникам охраны, что имеет право на бесплатное обслуживание, поскольку является инвалидом и страдает от сахарного диабета.

Как сообщает местная пресса, проблемы с людьми, имеющими ограниченные возможности, на этой парковке появилась несколько лет назад, когда у неё сменился собственник. Новый владелец решил, что инвалиды-водители сильно бьют по его карману и приказал охране взымать плату даже с тех водителей, которые по закону имеют льготы.

В данном случае разрешить конфликт удалось лишь с помощью сотрудников полиции. Они трижды приезжали на место и пытались уговорить диспетчера отпустить инвалида. В итоге сотрудники стоянки сдались и согласились предоставить бесплатно услуги клиенту.

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