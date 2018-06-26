В Кургане священники паркуют машины на детской площадке

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Жители возмущаются и просят вернуть место для детей. Инцидент произошел на территории храма Александра Невского, епархия не выходит на связь с журналистами.

В Кургане священники с недавних пор паркуют свои машины на детской площадке, которая располагается на территории храма Александра Невского. Ранее под его окнами находилась прекрасная песочница, но два года назад ее не стало, в результате появилось место для парковки.

Местные жители просили вернуть площадку, чтобы там могли гулять дети, но их просьбы никто не хочет слушать. Журналисты не смогли связаться с представителями Курганской епархии, дабы получить ответ на социальный вопрос. Данная проблема останется нерешенной неизвестно какое время.