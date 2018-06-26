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Жители Техаса обнаружили акулу на обочине дороги

Сегодня, 17:36

26 июня жители города Ла Порт, Техас, застыли в ужасе, когда утром вышли на прогулки и обнаружили 60-сантиметровую акулу на обочине дороги.

Фотография находки Дианы дель Соль быстро стала вирусной благодаря тому, что женщина выложила её в социальной сети Facebook. Жители Ла Порт предположили, что хищник очутился на обочине дороги прибрежного города из-за сильных ливней, однако пользователи уверены, что могли быть недобросовестные рыбаки, которые просто выкинули труп рыбы.

«Да, шёл сильный дождь. Сперва я подумала, что акула поднялась по водосточной трубе и очутилась на обочине, однако это было бы очень сложно сделать. Я уверена, что её кто-то подкинул сюда», - сказала в интервью местному телеканалу жительница Ла Порта Йоэна Дэвис. Она предположила, что акула была оставлена там специально, чтобы подшутить над местными.

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