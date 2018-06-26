В Тюмени из окна выпала годовалая девочка

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Свидетели жуткой картины принялись обвинять в случившемся родителей малышки.

В Тюмени из окна квартиры на четвёртом этаже выпала годовалая девочка. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью, но умер не сразу и ещё какое-то время мучился на глазах у прохожих.

Трагедия произошла днём 20 июня на улице Гнаровской. Очевидцы утверждают, что девочка упала на землю вместе с москитной сеткой. В социальных сетях активно обсуждают данный инцидент. Свидетели пишут, что малышка ещё какое-то время шевелилась и оставалась надежда на то, что она выживет, но в итоге врачи констатировали смерть.

При этом, гнев тюменцев сразу же обрушился на родителей младенца. Один из очевидцев заявил, что мать ребёнка выбежала на улицу и, плача, начала оправдываться, что все окна были закрыты. При этом некоторые женщины принялись утверждать, что отец девочки, которого в этот момент не было дома, виноват не меньше, поскольку знал, что у него в квартире маленькая дочь и не закрепил должным образом москитные сетки.

В то же время часть участников обсуждения призвала остальных комментаторов воздержаться от резких высказываний в адрес родителей ребёнка, поскольку им и без того тяжело и придётся жить с мыслями о смерти их дочери всю оставшуюся жизнь.

Ранее мы писали, что в Сызрани с балкона упал четырехлетний ребёнок. Мать ребёнка принялась сразу же ругаться матом и мешать медикам оказывать помощь мальчику.