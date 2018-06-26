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В Ставропольском крае агрессивная змея напала на ветеринарную станцию

Сегодня, 16:45

Она шипела на работников и кидалась на спасателей. Длина змеи достигает 1,6 метров, инцидент произошел 25 июня в Левокумке, из людей никто не пострадал.

В Ставропольском крае 25 июня на ветеринарную станцию в Левокумке напала агрессивная змея. Ее заметили в зале для приема, где она скрылась от любопытных глаз под шкафом. Все присутствующие испугались и залезли на столы, при этом вызвали сотрудников МЧС.

По словам спасателей, змея затаилась и резко выпрыгнула, шипя на окружающих. Из-за повышенной опасности ее ликвидировали на месте.

Агрессивная змея оказалась желтобрюхим полозом, который отличается агрессивным нравом, но на деле этот вид не ядовитый. Все, что он может, это укусить человека до крови, оставив неприятные ощущения от обычной раны.

Желтобрюхий полоз числится в Красной книге Казахстана, России и отдельно в Краснодарском крае.

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