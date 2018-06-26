В Санкт-Петербурге девушка-инвалид упала в канализационный люк

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Проблема открытых люков актуальна для любого российского города. Особенно опасны такие ловушки на дорогах для людей со слабым зрением.

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга проводят расследование в отношении падения девушки-инвалида в открытый канализационный люк. Происшествие случилось на Комендантском проспекте, возле дома 31. Сообщается, что в открытую шахту попала девушка, которая имеет плохое зрение.

В ходе проведения расследования, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что данный канализационный колодец принадлежит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Почему он не был закрыт крышкой теперь предстоит выяснить суду Приморского района. В прокуратуре ходатайствуют о выплате пострадавшей компенсации, которая должна возместить ей моральную и материальную потерю.

Известно, что подобные явления не редкость и часто они приводят к смертельным случаям. Компенсацию за ущерб удается отсудить не всем пострадавшим, потому, что определить на чьем балан6се находится проблемный люк, удается определить не всегда.

В каком состоянии находится пострадавшая девушка и какие ей были нанесены травмы, не сообщается.