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«Билайн» зарегистрировал номер пользователя без его ведома

Сегодня, 14:53

Мужчине понадобилось оформить вторую SIM-карту, но тот обнаружил, что «Билайн» уже зарегистрировал мобильный номер на его имя два года назад без его ведома по поддельным документам.

В социальной сети пользователь пожаловался, что оператор мобильной связи «Билайн» открыл в Орловкой области номер без его ведома. Мужчина уверяет, что в Орловской области никогда не был и документы не терял, а на момент жалобы номер все ещё был действительным. Номер закрыли, а мужчине пришлось выплатить задолженность в 11 рублей.

Пользователь написал жалобу в Роскомнадзор, что номер был открыт без его ведома и по поддельным документам. Из ответа Федеральной службы следует, что мужчина лично зарегистрировал номер в Орловской области, что может подтвердить копия договора. Также в письме говорится, что нарушений со стороны «Билайн» не было.

Комментаторы тоже сталкивались с такой ситуаций и порекомендовали в обязательном порядке составить жалобу у своего мобильного оператора. По окончанию расследования карту должны закрыть, списать задолженность и наказать виновных. Одной из причин является «план» региональных менеджеров по продаже SIM-карт, что заставляет работников оформлять мобильные номера «задним числом».

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