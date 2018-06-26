В Ростове роженица умерла от кесарева сечения

Сегодня, 13:29

После смерти врачи обнаружили, что у беременной все органы залиты кровью. 25-летняя девушка погибла на четвертый день после операции.

Роженица умерла из-за халатности врачей, которые не увидели лопнувший сосуд во время кесарева сечения. Девушка умерла 20 июня, спустя несколько дней после операции. Малыш родился полностью здоровым. Несчастный случай произошел в местной больнице, расположенной на улице 1-й Конной Армии.

Родные погибшей девушки сообщили, что она почувствовала себя нехорошо, и ее перевезли в реанимационное отделение. Во время этого у молодой мамы несколько раз останавливалась работа сердца, и она впала в кому. Пока что медики выясняют точную причину смерти девушки.